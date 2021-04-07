Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области. Детей в тяжелом состоянии доставили в больницу Новосибирска, сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

"Шесть пострадавших, из них двое детей. Дети в тяжелом состоянии доставлены в больницу на Красный проспект. Среди взрослых одна женщина в тяжелом, остальные в среднем [состоянии]", - сказала она.

Утром в среду на 22 км региональной трассы К-19Р "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" в Новосибирском районе Новосибирской области около 07:40 (03:40 мск) произошло столкновение легкового автомобиля, микроавтобуса и пассажирского автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту Новосибирск - Жеребцово. По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли. В одном из автомобилей был заблокирован ребенок, одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железнодорожные пути.

В новость внесены изменения (06:42 мск) - добавлены подробности о происшетсвии в третьем абзаце.