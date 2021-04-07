Два человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли и еще несколько пострадали в результате массового ДТП под Новосибирском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По словам очевидцев, публикующих информацию о ДТП в соцсетях, один из участников ДТП - пассажирский микроавтобус.

"По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших уточняется. В одном из автомобилей заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железнодорожные пути. В результате происшествия было остановлено движение тепловоза", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло в Новосибирском районе около 07:40 (03:40 мск). На 22-м км трассы К19-Р столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и пассажирский автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту Новосибирск - Жеребцово.

Ранее главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщила ТАСС, что в ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

В новость внесены изменения (06:45 мск) - добавлена информация о числе пострадавших.