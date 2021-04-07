На руководителя отделения Пенсионного фонда по Сахалинской области завели дело за взятку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей отделения Пенсионного фонда РФ (ОПФР) по Сахалинской области за получение взятки на сумму более 4,5 млн рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении одного из руководителей отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере")", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в отношении этого же должностного лица уже ведется расследование ряда уголовных дел о коррупции.

По информации пресс-службы, уголовное дело также возбудили и в отношении 44-летнего предпринимателя, дававшего взятку. Он проходит по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере"). Взяткодатель был задержан в Санкт-Петербурге и конвоирован на Сахалин, где ему предъявили обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, в 2016 году собственник нежилого помещения в Южно-Сахалинске заключил договор аренды этого имущества с отделением ПФР по Сахалинской области. За оказание общего покровительства предприниматель пообещал одному из руководителей отделения половину прибыли, полученной от сдачи имущества в аренду подразделениям Пенсионного фонда на территории региона. Впоследствии предприниматель приобрел нежилое помещение еще и в городе Холмске, которое передал в аренду районному подразделению ПФР по завышенной плате. Мужчина систематически передавал должностному лицу часть средств от прибыли. Общая сумма составила более 4,5 млн рублей.