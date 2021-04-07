Трех школьников на Сахалине госпитализировали после отравления лекарством

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Три ребенка 13-летнего возраста в Южно-Сахалинске в среду отравились, предположительно, лекарством. Их госпитализировали во время школьных уроков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области.

"Подростки доставлены в [детскую областную] больницу после ухудшения состояния во время уроков в одной из школ Южно-Сахалинска. Представители руководства образовательного учреждения незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. По результатам осмотра было принято решение о госпитализации", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации областных властей, предварительно, причиной ухудшения состояния детей стало отравление лекарственным средством. Состояние школьников стабилизировано, угрозы жизни нет.

В прокуратуре Сахалинской области журналистам сообщили, что после случившегося организовали проверку. "В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также дается оценка деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - сообщили в прокуратуре.