В центре Саратова из-за коммунальной аварии разрушилась дорога

САРАТОВ, 7 апреля. /ТАСС/. Авария на сетях стала причиной отключения отопления в жилых домах и соцобъектах в Саратове, также на месте ЧП обрушилась часть дорожного полотна, сообщает в среду пресс-служба администрации города.

"На ул. Степана Разина произошла коммунальная авария на сетях ПАО "Т Плюс", в результате которой часть дорожного полотна оказалась разрушена. В результате ЧП без отопления и горячего водоснабжения остался 41 многоквартирный дом (7 800 человек) и четыре объекта социальной сферы", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что в связи с произошедшим перекрыто движение по этой улице на участке между ул. Кутякова и ул. Московская в центре Саратова.

Специалисты ведут работы на месте.