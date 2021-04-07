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Власти Мексики арестовали главаря наркокартеля "Гольфо"

Эваристо Крус, известный в криминальных кругах под кличкой Вакеро, обвиняется в организации похищений людей, вымогательстве и создании преступного сообщества

МЕХИКО, 7 апреля. /ТАСС/. Главарь наркокартеля "Гольфо", действующего на севере Мексики, арестован во время операции в штате Нуэво-Леон. Как сообщила во вторник генеральная прокуратура штата Тамаулипас, в руки правоохранительных органов попал Эваристо Крус, известный в криминальных кругах под кличкой Вакеро.

"Вакеро задержан федеральными агентами в штате Нуэво-Леон, проводятся мероприятия для того, чтобы он предстал перед судебными органами Тамаулипаса", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter прокуратуры. Преступник был захвачен в муниципалитете Салинас Виктория, где он собирался встретиться с членами другого наркокартеля.

Крус обвиняется в организации похищений людей, вымогательстве и создании преступного сообщества. Он входил в список самых разыскиваемых преступников на территории Мексики. Власти Тамаулипаса назначали вознаграждение в размере $100 тыс. за информацию, которая приведет к поимке Вакеро.

Картель "Гольфо" достаточно давно оспаривает сферы влияния с противоборствующими преступными группировками на северо-востоке Мексики. В результате стычек и вылазок, устроенных бандитами, пропали без вести более 15 тыс. человек, тысячи погибли.

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