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В Норвегии намерены начать буксировку потерявшего ход судна из Нидерландов до середины дня

Директор департамента береговой охраны Ханс-Петтер Мортенсхольм рассчитывает, что погодные условия в районе, где дрейфует судно Eemslift Hendrika, скоро нормализуются

ХЕЛЬСИНКИ, 7 апреля. /ТАСС/. Судно из Нидерландов Eemslift Hendrika, перевозившее нефть и дизельное топливо и потерявшее ход у берегов Норвегии в понедельник, планируется взять на буксир в первой половине дня среды. Об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на директора департамента норвежской береговой охраны Ханса-Петтера Мортенсхольма.

"Мы рассчитываем на то, что судно будет взято на буксир в течение первой половины дня и отведено в более спокойные воды", - сказал он.

По его расчетам, погодные условия в районе, где дрейфует судно, скоро нормализуются. Корабль находится примерно в 50 км от берега.

Сигнал бедствия судно подало в понедельник, его экипаж был эвакуирован. На судне находится порядка 350 тонн тяжелой нефть и около 50 тонн дизельного топлива. В главном спасательном управлении Норвегии во вторник опасались, что из-за сильного крена существует опасность опрокидывания судна и попадания в море топлива, которое оно перевозит. В месте, где находилось судно, были плохие метеоусловия - сильный ветер и высокие волны.

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НидерландыНорвегия
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