Экс-глава одного из районных судов Волгограда признала вину в покушении на мошенничество

ТАСС, 7 апреля. Бывший председатель одного из районных судов Волгограда Юлия Добрынина признала свою вину в покушении на мошенничество.

"Да, виновной [себя] признаю, такая позиция была и на предварительном следствии", - сказала Добрынина, отвечая на вопрос судьи Ленинского районного суда Астрахани о ее позиции по сути предъявленных ей обвинений.

В производстве Дзержинского районного суда Волгограда, возглавляемого в тот момент Добрыниной, находилось гражданское дело по иску администрации города к одному из предпринимателей о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса. Суд назначил строительно-техническую экспертизу, а председатель суда пообещала жене бизнесмена за 2,5 млн рублей помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить эти действия. При передаче денежных средств женщину задержали.