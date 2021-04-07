{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-глава одного из районных судов Волгограда признала вину в покушении на мошенничество

Юлия Добрынина пообещала жене бизнесмена, судившегося с городской администрацией, за взятку помочь в изготовлении необходимого экспертного заключения

ТАСС, 7 апреля. Бывший председатель одного из районных судов Волгограда Юлия Добрынина признала свою вину в покушении на мошенничество.

На эту тему

"Да, виновной [себя] признаю, такая позиция была и на предварительном следствии", - сказала Добрынина, отвечая на вопрос судьи Ленинского районного суда Астрахани о ее позиции по сути предъявленных ей обвинений.

В производстве Дзержинского районного суда Волгограда, возглавляемого в тот момент Добрыниной, находилось гражданское дело по иску администрации города к одному из предпринимателей о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса. Суд назначил строительно-техническую экспертизу, а председатель суда пообещала жене бизнесмена за 2,5 млн рублей помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить эти действия. При передаче денежных средств женщину задержали.

Теги
РоссияВолгоградская область
Кризис на Украине
СК РФ возбудил дела по факту подрыва подростков на минах украинских силовиков в Донбассе
Один из двух подростков погиб
Читать полностью