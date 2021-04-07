В Пятигорске возбудили дело после смерти женщины при проведении процедуры для похудения

ПЯТИГОРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике Пятигорска, где ей делали процедуру для похудения, сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по городу Пятигорску СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении гендиректора частной клиники Пятигорска. Она подозревается по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 марта подозреваемая проводила процедуру мезодиссолюции (процедура для похудения) в зоне живота 54-летней пациентке, в ходе которой она умерла. По предварительным данным, смерть женщины наступила от анафилактического шока.