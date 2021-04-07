В Москве задержали мошенников, действовавших под видом форекс-дилера

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Москве деятельность преступной группировки, которая действовала под видом форекс-дилера. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, мошенники планировали зарабатывать по $100 тыс. в неделю.

"Установлено, что не позднее 2017 года на территории Москвы злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое действовало под видом брокерской компании. От ее имени заключались клиентские соглашения на предоставление сервиса для осуществления торговых операций на валютном рынке. Работники организации путем прямых телефонных звонков, а также рекламы, размещенной в сети Интернет, распространяли ложную информацию о возможности получения дохода на рынке инвестиций", - сказала она.

По ее словам, в ходе обысков, проведенных по адресам проживания руководителей компании, обнаружены клиентские базы, расписки в получении денежных средств, а также памятка по действиям для уклонения от уголовной ответственности за совершенное преступление. "Кроме того, изъяты печати с наименованием новой организации, которую фигуранты планировали создать с целью извлечения незаконного дохода в размере около $100 тыс. в неделю", - сказала Волк.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что сумма ущерба составила 10 млн рублей. "Потерпевшими признаны двое граждан, в правоохранительные органы обратились еще более 10 человек. В настоящее время задержаны генеральный и коммерческий директоры организации. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - сказала Иванова, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.