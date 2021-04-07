Суд назначил штраф "скопинскому маньяку" из-за интервью Собчак

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Участие в съемках видеоролика стало причиной назначения штрафа в размере 1 200 рублей за несоблюдение требований административного надзора так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым, говорится в постановлении судьи судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области. Как пояснил ТАСС информированный источник, речь идет об участии Мохова в съемках у Ксении Собчак.

Как сообщалось ранее, Мохова оштрафовали на 1 200 рублей за нарушение административного ограничения по ст. 19.24 ч. 1 КоАП РФ ("Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре"). Как отмечается, административный штраф должен быть уплачен Моховым не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Как следует из постановления суда, в период времени с 14:00 по 16:00 он принял участие в массовом мероприятии - съемках видеоролика с очным участием, хотя ранее суд ограничил его участие в массовых мероприятиях. "Факт совершения указанного правонарушения <...> подтверждается также видеозаписью на DVD-диске, приложенном к материалам данного административного дела. На основании изложенного мировой судья принимает указанную видеозапись в качестве доказательства, подтверждающего вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ", - говорится в постановлении суда.

"Речь идет об участии в съемках у Ксении Собчак", - уточнил ТАСС информированный источник. Документальный фильм о Мохове был опубликован на YouTube-канале Собчак 22 марта.

В 2005 году Мохов приговором Скопинского городского суда Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году злоумышленник похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года.