Заявитель по делу Майкла Калви сообщил в суде о давлении со стороны СМИ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Миноритарий банка "Восточный" Шерзод Юсупов, выступивший заявителем по делу в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, в среду в своих показаниях Мещанскому суду Москвы заявил, что не сомневается в вине подсудимых и испытывает в связи со своей позицией "колоссальное давление СМИ", передает корреспондент ТАСС.

"О реальной стоимости акций [в завышении стоимости которых обвинялись подсудимые на стадии следствия, после чего обвинение было переквалифицировано и смещено на другой эпизод] я узнал от аудиторов. После их проверки стало ясно, что стоимость акций была завышена минимум в десять раз. После этого я написал заявление в правоохранительные органы, с тех пор я испытываю беспрецедентное давление со стороны СМИ, особенно западных", - рассказал суду Юсупов.

Он отметил, что на данный момент банк считает весь ущерб возмещенным и в этой связи отозвал гражданский иск. "Ущерб банку возмещен, это все приветствуют, в этой связи банк отозвал гражданский иск. Ваша честь, прошу учитывать это обстоятельство при вынесении решения", - обратился к судье Юсупов.

При этом он категорически отверг заявления подсудимых о связи уголовного дела и корпоративного конфликта.

Юсупов в среду явился в суд для дачи показаний в статусе потерпевшего по делу.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредитов компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Кроме Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).