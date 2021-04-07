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Сотрудник компании в Нижнем Новгороде застрелил коллегу в ходе инструктажа

СК возбудил уголовное дело об убийстве

ТАСС, 7 апреля. Работник логистической компании в Нижнем Новгороде в среду застрелил коллегу во время инструктажа, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По версии следствия, 7 апреля в утреннее время на ул. Минеева Автозаводского района Нижнего Новгорода в ходе инструктажа работников логистической компании, занимающейся перевозками грузов, один из сотрудников произвел выстрел из огнестрельного оружия в коллегу. От полученных телесных повреждений 23-летний мужчина скончался", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). На месте происшествия работают следователи, идет допрос свидетелей.

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