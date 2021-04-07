Генпрокуратура направила в суд дело Арашуковых

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца и других участников преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в среду пресс-службе Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений. Всего к уголовной ответственности привлечены 20 человек, - сообщили в ведомстве. - Уголовное дело направлено в Верховный суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности".

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 (принуждение к даче показаний с применением насилия), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец, Рауль Арашуков, является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Также к уголовной ответственности привлечены бывшим и. о. руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор Казбек Булатов, его подчиненный следователь Андрей Филиппов, а также начальник центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов, которые принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых.