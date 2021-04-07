СК РФ возбудил дела по факту подрыва подростков на минах украинских силовиков в Донбассе

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту подрыва на минах украинских военнослужащих в Донбассе двух подростков, один из которых погиб. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), в связи с противоправными действиями украинских силовиков", - сказала она.

По версии российского следствия, украинские военнослужащие на юго-востоке Украины активно применяют тактику минирования территорий в районах расположения объектов гражданской инфраструктуры. Так, они установили мины в районе улицы Набережной поселка городского типа Славяносербска. 6 апреля в этом районе гуляли двое несовершеннолетних, которые подорвались на боеприпасе. 17-летний подросток погиб, второй получил ранения. Ему 16 лет.

Кроме того, украинские военнослужащие на протяжении длительного времени осуществляли прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в поселке городского типа Зайцево Никитовского района Горловки в Донецкой народной республике. В результате таких обстрелов на приусадебный участок домовладения попал, но не сдетонировал один из боеприпасов. 6 апреля 65-летняя местная жительница задела этот боеприпас, в результате чего он взорвался, женщина получила ранения.