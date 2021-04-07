Жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за финансирование терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апреля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в среду приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Республики Крым Марка Давыдова, который помог террористической организации получить более 600 тыс. рублей, а также пытался выехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Давыдов М. А. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда.

Суд установил, что с 2016 года мужчина общался с участником террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). В 2018 году он приобрел сим-карты, зарегистрированные на россиян, которые не подозревали о целях преступного сообщества. В дальнейшем Давыдов помог участнику террористической организации создать интернет-кошельки. По просьбе мужчины граждане России и стран СНГ перевели на них 569 453 рубля, которые достались террористам.

Кроме того, Давыдов перечислил участнику террористической организации личные средства в размере 86 650 рублей. В сентябре 2019 года Давыдов решил уехать в Сирию, чтобы присоединиться к организации, однако в аэропорту Краснодара его задержали сотрудники правоохранительных органов.