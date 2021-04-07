Защита Фургала попросила смягчить ему меру пресечения в связи с заражением коронавирусом

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Представители защиты обвиняемого в организации убийств бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заразился в СИЗО "Лефортово" коронавирусной инфекцией, просят Следственный комитет об изменении ему меры пресечения. Как уточнил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян, защита не знает, где оказывают медицинскую помощь их подзащитному.

"Только что я подал в Следственный комитет ходатайство об изменении меры пресечения Фургалу Сергею Ивановичу на домашний арест или любую другую, не связанную с лишением свободы. Это сделано для того, чтобы он смог получить полноценное лечение, а после выздоровления продолжить заниматься ознакомлением с материалами уголовного дела не в условиях следственного изолятора, где существует множество ограничений, а в кабинете у следователя", - рассказал адвокат.

Он также сообщил, что не знает, где оказывается медицинская помощь Фургалу и каково его состояние на данный момент.

Ранее адвокат сообщил ТАСС, что тест на коронавирусную инфекцию у Фургала показал положительный результат, две недели экс-губернатор будет изолирован, находясь под наблюдением врачей. В конце ноября прошлого года Карапетян заявлял ТАСС, что его подзащитный, если заразится в СИЗО коронавирусной инфекцией, может не перенести осложнений из-за болезни лёгкого, которую по результатам исследования выявили медики. Адвокат тогда сказал, что экс-губернатору необходимо дальнейшее специальное обследование, которое в условиях СИЗО получить невозможно.