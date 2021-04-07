В Подмосковье женщина умерла от приступа эпилепсии во время процедуры лифтинга

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Жительница Луховиц умерла от приступа эпилепсии, начавшегося после инъекции обезболивающего во время процедуры лифтинга в салоне красоты. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, 4 марта в Луховицах женщина обратилась в салон красоты за оказанием косметологической услуги по лифтингу лица. В процессе предоставления данной услуги сотрудником салона красоты женщине в околоушную область был введен препарат анестетического свойства, который вызвал у потерпевшей приступ эпилепсии. Несмотря на оказанную первую помощь прибывшей бригадой скорой помощи, женщина умерла", - сообщила Врадий.

Возбудили уголовное дело после причинения смерти по неосторожности 51-летней женщине (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Проведены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, получена медицинская карта погибшей. По данным эксперта, смерть женщины наступила в результате отравления анестетическим препаратом.