Экс-главу Циолковского арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд избрал меру пресечения экс-главе города Циолковского, который расположен вблизи космодрома Восточный в Амурской области, Сергею Левицкому. Чиновник заключили под арест на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе городского суда. Левицкому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый, используя свои должностные полномочия, дал указание подготовить документацию для проведения аукциона по строительству снежного городка под конкретную организацию, которая и стала победительницей торгов. Поставщику администрацией была перечислена сумма почти в 2,9 млн рублей, хотя фактическая стоимость работ была ниже. "В результате муниципальному образованию причинен ущерб на сумму 1 млн 785 тыс. рублей", - сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области.

В среду в личном аккаунте Левицкого в Instagram появился пост с видеообращением, в котором бывший руководитель "космограда" сообщает, что его подозревают в коррупции и рассказывает версию поступления на его личный счет средств, которые принимают за взятку. В сообщении говорится, что видео размещено его родственниками.