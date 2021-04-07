Четверо жителей Кубани стали фигурантами дел об участии в экстремистской организации

КРАСНОДАР, 7 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность четверых жителей Абинского района, подозреваемых в участии в признанной экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы". Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Расследуются уголовные дела в отношении четырех местных жителей в возрасте от 38 до 60 лет. В зависимости от роли каждого они подозреваются в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и вовлечении местной жительницы в ее деятельность (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что религиозная группа "Свидетели Иеговы" в станице Холмской была ликвидирована после того, как ее в 2017 году решением Верховного суда Российской Федерации признана экстремистской и запрещена на территории страны. По предварительной версии следствия, подозреваемые возобновили агитацию в интернет, хранили и использовали экстремистскую литературу, вербовали местную жительницу стать участницей организации.

Мужчины возобновили деятельность запрещенного объединения и в целях его пропаганды проводили посредством интернета лекции на основе экстремистской литературы, которую каждый из них хранил у себя. Женщины, в свою очередь, вербовали местную жительницу стать участницей экстремистской организации.