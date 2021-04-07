Неизвестный сообщил о "минировании" самолетов в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в петербургский международный аэропорт Пулково о том, что самолеты и взлетно-посадочные полосы в нем якобы "заминированы", сообщили ТАСС в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы"

"7 апреля около 14:00 мск в аэропорт Пулково поступила информация о возможном "минировании" воздушных судов и взлетно-посадочных полос", - сказали в пресс-службе компании.

В компании отметили, что в связи с сообщением в аэропорту усилили меры безопасности, проводятся проверочные мероприятия.

Информации о задержках рейсов в связи с инцидентом в компании не уточнили. По данным онлайн-расписания Пулково, рейсы из аэропорта продолжают вылетать и прибывать в него.