Прокурор просит три года колонии для таксиста, напавшего на бойца ОМОН на акции 23 января

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Гособвинитель попросил Тверской суд Москвы приговорить к трем годам колонии водителя такси Валерия Евсина за нападение на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков.

"Прокурор в ходе прений попросил признать Евсина виновным и назначить ему наказание в виде трех лет колонии", - сказал защитник. В связи с признанием обвиняемым вины уголовное дело рассматривается в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства.

Валерий Евсин был задержан по подозрению в нападении на сотрудника ОМОН на Цветном бульваре в ходе несанкционированной акции 23 января. Пресненский суд Москвы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").

10 марта Пресненский суд вынес первый приговор по делу о применении насилия к полицейским на акции 23 января. К одному году колонии условно суд приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского.