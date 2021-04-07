Буксировку потерявшего ход у берегов Норвегии судна отложили из-за непогоды

ХЕЛЬСИНКИ, 7 апреля. /ТАСС/. Береговая охрана Норвегии сообщила, что буксировка судна из Нидерландов Eemslift Hendrika, перевозившего нефть и дизельное топливо и потерявшего ход у берегов Норвегии в понедельник, перенесена на четверг из-за плохих погодных условий на море.

"Из-за погодных условий в районе нахождения судна буксировочные мероприятия приходится перенести на четверг. На завтра прогнозируется улучшение погодных условий, поэтому есть большая вероятность того, что операция пройдет успешно", - говорится в среду в сообщении.

Сигнал бедствия судно подало в понедельник, его экипаж был эвакуирован. На судне находится порядка 350 тонн тяжелой нефти и около 50 тонн дизельного топлива. В главном спасательном управлении Норвегии во вторник опасались, что из-за сильного крена существует опасность опрокидывания судна и попадания топлива, которое оно перевозит, в море. В месте, где находилось судно, были плохие метеоусловия - сильный ветер и высокие волны.