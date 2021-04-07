Бывшего муниципального депутата Петербурга Максима Щербакова арестовали по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Директор петербургского Дома ветеранов войны и труда № 1, бывший муниципальный депутат города Павловска в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и член партии "Единая Россия" Максим Щербаков арестован по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Установлено, что в период с 9 февраля по 4 марта 2014 года Щербаков, являясь должностным лицом и директором Дома ветеранов войны и труда № 1, получил в качестве взятки в виде права на недвижимое имущество - квартиру по адресу: город Санкт-Петербург, Спасский переулок, дом 9/24", - говорится в сообщении.

По версии следствия, квартиру он получил от руководителей компании "Россрента", взятка полагалась за размещение в доме ветеранов пенсионеров, которые обратились в компанию. Следователи считают, что стоимость квартиры составляет 4,8 млн рублей, однако Щербаков, который оформил недвижимость на жену, заплатил за квартиру всего 1 млн рублей.

Щербаков стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее в правоохранительных органах не сообщали о его задержании. Он заключен под стражу до 16 мая.

На сайте муниципального образования "город Павловск" указывается, что Щербаков является местным муниципальным депутатом, выдвинутым от "Единой России". Однако, как сообщили ТАСС в региональном отделении партии, он не числился депутатом с сентября 2019 года.

В региональном отделении партии также сообщили, что намерены приостановить его членство. "Членство Максима Щербакова в партии "Единая Россия" будет приостановлено на ближайшем заседании местного политического совета по месту учета", - сообщили в пресс-службе отделения партии.