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Суд приговорил к двум годам колонии таксиста, напавшего на омоновца на акции 23 января

Обвинение просило дать ему три года колонии

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду приговорил к двум годам колонии водителя такси Валерия Евсина, признав его виновным в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков.

"Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Евсину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", - сказал он.

Валерий Евсин был задержан по подозрению в нападении на сотрудника ОМОН на Цветном бульваре в ходе несанкционированной акции 23 января. Пресненский суд Москвы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"). Гособвинитель просил суд приговорить его к трем годам колонии. В связи с признанием подсудимым вины уголовное дело рассматривалось в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства.

10 марта Пресненский суд вынес первый приговор по делу о применении насилия к полицейским на акции 23 января. К одному году колонии условно суд приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского.

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