СК в Брянске задержал 18 участников ОПГ, действовавшей в сфере ритуальных услуг

ТАСС, 7 апреля. Следователи задержали 18 членов преступной группы, в том числе заведующего патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы № 1, по подозрению в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В настоящее время задержано 18 подозреваемых, в том числе организатор преступных действий. Следователями проведены обыски в местах жительства и работы привлекаемых по уголовному делу лиц, изъяты имеющие значение для расследования предметы и документы. Подозреваемые допрашиваются, решается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в числе задержанных - заведующий патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы № 1, а также ряд работников учреждения и жителей региона, оказывающих услуги в сфере похоронного дела. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сообщили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что с декабря 2020 года по январь 2021-го участники организованной группы под руководством завотделением облбольницы ввели в заблуждение более 80 жителей о плате за ускоренную выдачи тел умерших. "Всего подозреваемыми в указанный период времени незаконно получено более 400 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе, отметив, что расследование уголовного дела продолжается.