Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении ПДД после аварии в центре Москвы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Обвинение в нарушении правил дорожного движения после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы предъявлено блогеру Эдварду Билу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Что известно о ДТП на Садовом кольце

"Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Он признал, что был за рулем", - сказал адвокат, отметив, что степень его вины будет установлена судом. "Вред здоровью будем компенсировать в любом случае, а также имуществу и моральный вред. Переговоры с потерпевшими ведем", - добавил Жорин.

Полиция Москвы подтвердила предъявление обвинения блогеру Эдварду Билу.

"Предполагаемому виновнику ДТП предъявлено обвинение. Женщина, получившая травмы и находящаяся на лечении, признана потерпевшей с момента возбуждения уголовного дела. Санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", - сказали в пресс-службе.

Решением Тверского районного суда блогеру ранее была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.

В новость были внесены изменения (17:20 мск) — добавлены подробности по тексту.