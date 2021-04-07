В Нижнем Новгороде экс-полицейского осудили на 14 лет за покушение на сбыт наркотиков

ТАСС, 7 апреля. Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 14 годам колонии бывшего замначальника отдела по контролю в сфере легального оборота наркотиков ГУ МВД за превышение должностных полномочий и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте следственного управления СК по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что полицейский вступил в сговор с ранее судимым мужчиной, вместе они планировали создать тайники с наркотиками на территории Нижнего Новгорода и продавать их через интернет, а также организовать интернет-магазин.

В 2018 году оба были задержаны, у подельника полицейского изъяли более 2,2 кг наркотиков. В августе 2018 года обвиняемый был уволен из органов внутренних дел.

В ходе предварительного расследования экс-полицейский свою вину не признал. Уголовное дело в отношении его подельника рассматривается в суде.