Депутата нижегородского заксобрания задержали по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков

ТАСС, 7 апреля. Депутата законодательного собрания Нижегородской области Владислава Сивого, являющегося фактическим руководителем компании "Автоинвест", задержали по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте следственного управления СК по региону.

"Задержан фактический руководитель фирмы Владислав Сивый. Он также является депутатом законодательного собрания Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, с января 2017 года руководители компании "Автоинвест" вводили в заблуждение участников долевого строительства дома в городе Дзержинск, не собираясь завершать процесс возведения объекта. Путем обмана они похитили не менее 40 млн рублей.

По данному факту возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.