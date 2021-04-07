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Депутата нижегородского заксобрания задержали по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков

По версии следствия, Владислав Сивый и другие руководители компании "Автоинвест" похитили не менее 40 млн рублей

ТАСС, 7 апреля. Депутата законодательного собрания Нижегородской области Владислава Сивого, являющегося фактическим руководителем компании "Автоинвест", задержали по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте следственного управления СК по региону.

"Задержан фактический руководитель фирмы Владислав Сивый. Он также является депутатом законодательного собрания Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, с января 2017 года руководители компании "Автоинвест" вводили в заблуждение участников долевого строительства дома в городе Дзержинск, не собираясь завершать процесс возведения объекта. Путем обмана они похитили не менее 40 млн рублей.

По данному факту возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Владислав Сивый родился в 1975 году. Является депутатом заксобрания региона с 2018 года, возглавляет фракцию ЛДПР в областном парламенте. Сивый является членом комитетов заксобрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, а также по транспорту и дорожному хозяйству.

Теги
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