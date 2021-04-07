Два уголовных дела возбудили после банкротства Международного банка Петербурга

"Возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации финансовой отчетности банка, второе дело - по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

Адвокат волгоградской коллегии адвокатов "Мейер, Яковлев и партнеры" Андрей Белоножкин подтвердил ТАСС данную информацию, отметив, что в банке хранились средства коллегии в сумме более 5,7 млн рублей. Он также предоставил ТАСС уведомление из управления Генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу, в котором сообщается о возбуждении дела по факту хищения средств МБСП в особо крупном размере по статье 159 УК РФ, а также письмо из Северо-Западного Главного управления Банка России, в котором говорится о возбуждении дела по статье 172.1 УК РФ.

В конце октября 2018 года Банк России отозвал у МБСП лицензию на осуществление деятельности и ввел временную администрацию. После этого регулятор подал в арбитраж Петербурга иск о признании МБСП банкротом. В октябре прошлого года иск был удовлетворен, в отношении банка введена процедура конкурсного производства. Согласно решению петербургского арбитража обязательства банка на 13 млрд рублей превысили его активы.

В Арбитражный суд Москвы МБСП подал ответный иск на ЦБ с требованием признать приказ регулятора об отзыве лицензии недействительным. В декабре 2019 года МБСП получил отказ по данному иску.

Согласно данным Банка России по величине активов на момент отзыва лицензии МБСП занимал 116-е место в банковской системе РФ.

В новость внесены изменения (19:06 мск) - добавлен комментарий адвоката волгоградской коллегии адвокатов "Мейер, Яковлев и партнеры".