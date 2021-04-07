В Петербурге задержали полицейского по делу о застреленном в центре города студенте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Сотрудника полиции Олега Полторацкого задержали в Санкт-Петербурге по делу о гибели студента в центре города летом 2020 года, которого, по версии следователей, застрелил охранник Заур Каримов. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, следователи считают, что полицейский передал стрелку оружие.

"Полторацкий, являясь оперуполномоченным группы уголовного розыска 76-го отдела полиции, находясь у дома №3 на Мытнинской улице, передал указанное оружие Зауру Каримову", - говорится в сообщении.

Сотрудника полиции подозревают в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ. По версии следствия, Полторацкий на службе завладел травматическим пистолетом Grand Power, из которого выстрелили в студента.

Ранее в правоохранительных органах официально не сообщали о задержании Полторацкого. Как уточнили в пресс-службе судов города, в среду его доставили в Смольнинский районный суд города для избрания меры пресечения, однако суд продлил срок его задержания на 72 часа. Следователи просят заключить Полторацкого под стражу, сам он вину не признает.

Инцидент со стрельбой произошел 4 июня 2020 года на Невском проспекте. Молодой человек обратился в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Компания обязательства не выполнила, и он пришел требовать деньги назад. У него возник конфликт с представителем компании, в результате сотрудник выстрелил в голову молодому человеку из травматического пистолета и скрылся.

Студент был госпитализирован, однако позднее он умер в больнице. Позже полицейские задержали стрелявшего, им оказался охранник Заур Каримов. В отношении него следователями СК было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, суд заключил его под стражу. Полиция также возбудила еще одно уголовное дело о мошенничестве, после того, как выяснилось, что фирма обманывает клиентов с документами на трудоустройство.