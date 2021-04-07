Комитет Совфеда поддержал отмену института частного обвинения в делах о домашнем насилии

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает внесенный в среду в Госдуму Верховным судом (ВС) РФ законопроект, в соответствии с которым по уголовным делам о нанесении побоев лицом, ранее подвергнутым за это административному наказанию, об умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете будет обязательно проведение предварительного расследования. Об этом сообщил журналистам глава комитета Андрей Клишас.

"Мы поддерживаем законопроект Верховного суда, так как он позволит в полной мере привлекать ресурсы правоохранительной системы к защите прав потерпевших", - сказал Клишас.

Сейчас эти статьи относятся к категории дел частного обвинения, где потерпевший должен сам обратиться в суд, собрать доказательства и выступить в роли обвинителя. По оценке ВС, это не отвечает задаче защиты государством граждан от семейного насилия и клеветы, а включение правоохранителей в сбор и представление в суде доказательств вины позволит лучше противодействовать проблеме насилия в семьях. Такие преступления носят латентный характер, заявитель и обидчик часто мирятся до вынесения решения судом, что в конечном итоге приводит к ощущению вседозволенности у преступника.

"В случае принятия законопроекта примирение сторон будет осуществляться под надзором правоохранительных органов. Совет Федерации уделяет особое внимание как защите прав потерпевших от преступлений, так и профилактике преступлений на ранней стадии. После поступления законопроекта в Совет Федерации мы детально его рассмотрим и направим соответствующий отзыв", - сказал глава комитета СФ.

Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью "являются типичными и наиболее распространенными проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования", указано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект переводит уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, уже подвергнутым за это административному наказанию, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Нововведение снимет с потерпевших бремя доказывания вины преступника.