Площадь пожара на складе с бытовой химией в Люберцах выросла до 5 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара на складе, где хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь в Люберцах, выросла до 5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. м, при этом в пресс-службе ГУ МЧС России утверждали, что огнем охвачено 1,5 тыс. кв. метров. "Площадь пожара - 5 тыс. кв. м. Огонь быстро распространяется", - сказали в пресс-службе.

В МЧС России добавили, что тушение осложняют сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада. Внутри хранятся легковоспламеняющиеся изделия. В данный момент к тушению привлечено более 80 человек и 20 единиц техники.

Информация о пожаре по адресу: Проектируемый проезд № 4296, дом 8, поступила в 17:51 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горящее здание имеет комбинированную этажность - от трех до восьми этажей. Часть строения - административная, часть - складская. На складе находятся спортивный инвентарь, бытовая химия, там также производится розлив шампуня.

В новость внесены изменения (19:34 мск) - добавлены подробности по тексту.