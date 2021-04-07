В Грузии предъявили обвинения медикам, чья коллега умерла после вакцины AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 7 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения за дачу ложных показаний двум врачам и одной медсестре клиники "Имеди" города Ахалцихе, сотрудница которой, 27-летняя Мэги Бакрадзе, 19 марта умерла, после того как вакцинировалась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В надзорном органе утверждают, что во время расследования обстоятельств смерти Бакрадзе они допросили трех сотрудников клиники. Один из них сказал, что находился в комнате, в которой Бакрадзе после прививки стало плохо и оказал ей необходимую помощь. Остальные двое якобы подтвердили это, однако следствие выяснило, что все трое дали ложные показания.

"В своих показаниях В.И. [имена обвиняемых ведомство не разглашает - прим. ТАСС] сказал, что 18 марта, после того как в ахалцихской клинике М.Б. [Мэги Бакрадзе] стало плохо после иммунизации, он провел ей соответствующие медицинские процедуры. Указанный факт своими показаниями подтвердили Б.Л. и Т.Г., однако следствие установило, что после иммунизации В.И. никаких медикаментов М.Б. не давал. Он вообще не находился в комнате, в которой ей стало плохо", - сказано в сообщении.

Прокуратура Грузии в ближайшее время обратится в суд, чтобы избрать меру пресечения для обвиняемых. Им грозит лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Мэги Бакрадзе сделала прививку от коронавируса 18 марта. Через несколько минут ей стало плохо, и она впала в кому. В тот же день ее перевезли в тбилисскую клинику, однако врачи не сумели спасти пострадавшую, Бакрадзе умерла 19 марта, по предварительным данным, из-за анафилактического шока. Минздрав пока устанавливает истинные причины смерти Бакрадзе. Прокуратура, в свою очередь, ведет расследование дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".