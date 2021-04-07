Пожар на складе с бытовой химией в Люберцах локализовали

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пожар на складе, где хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь, в Люберцах, локализован. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС России.

"В 21:15 пожар локализован, информация о пострадавших не поступала", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по адресу: Проектируемый проезд № 4296, дом 8, поступила в 17:51. Пожарные, прибыв на место, установили, что горящее здание имеет комбинированную этажность - от трех до восьми этажей. Часть строения - административная, часть - складская. На складе находятся спортивный инвентарь, бытовая химия, там также производится розлив шампуня.

Первоначальная площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, позже она выросла до 6 тыс. кв. м. Пожар тушат по третьему (повышенному) номеру сложности. Его тушение затрудняет сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада - легковоспламеняющиеся изделия. Существует угроза обрушения конструкций. К тушению привлечен пожарный поезд.

Об отсутствии вредных веществ в воздухе в районе пожара

"По данным ближайших к пожару автоматических станций контроля загрязнения атмосферы "Жулебино" и "Кожухово", расположенных с подветренной стороны от пожара, роста концентрации загрязняющих веществ в воздухе не отмечается", - уточнили ТАСС в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

По информации департамента, для оперативного контроля экологической обстановки в ближайших к месту пожара жилых районах Москвы с учетом направления ветра направлена передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг.

Там добавили, что сейчас метеорологические условия способствуют эффективному рассеиванию загрязняющих веществ. Накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы не ожидается.