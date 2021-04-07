В Подмосковье проверяют восемь торговых центров после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты проверяют восемь торговых центров в подмосковных Орехово-Зуеве, Химках, Котельниках, Одинцове, Ленинском городском округе, Красногорске и Мытищах после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На электронную почту Дорогомиловского суда поступило анонимное сообщение о "минировании" ТЦ "Капитолий" в Орехово-Зуеве, ТЦ "Мега" в Химках, ТЦ "Мега" Белая Дача в Котельниках, ТЦ "Вегас" в Одинцове, ТЦ "Вегас" в Ленинском городском округе, ТЦ "Вегас" в Красногорске, ТЦ "Твой Дом" в Мытищах и Красногорске. На месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Вечером в среду проверка после сообщения с угрозой взрыва проводится в здании Московского областного суда в подмосковном Красногорске, а также на четырех станциях МЦД.