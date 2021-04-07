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В Москве начали обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога"

Ресурс предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.

"Силовики взломали дверь в квартиру администратора этого чата и начали обыск. Пока я только выехал к нему, сути претензий правоохранителей к моему подзащитному не знаю", - сказал он.

"Глаз бога" предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование - права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.

Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и "Глаз бога". После этого Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к Telegram.

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