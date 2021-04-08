Дело о подлоге при строительстве дамбы за 9 млрд рублей возбудили в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту служебного подлога при строительстве дамбы стоимостью 9 млрд рублей в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила в четверг прокуратура Хабаровского края по итогам проверки исполнения законодательства при строительстве первого этапа инженерной защиты, которая возводится в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.

"Материалы прокурорской проверки направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

Было установлено, что служба заказчика министерства строительства Хабаровского края заключила контракт с акционерным обществом "Уральская энергетическая строительная компания" на строительство дамбы стоимостью более 9 млрд рублей. "Заказчик принял и произвел подрядчику оплату в размере 158 млн рублей по фактически невыполненным в полном объеме работам", - уточняется в сообщении. В документы были внесены заведомо ложные сведения об объеме выполненных подрядчиком работ для невозврата средств в краевой и федеральный бюджеты.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре предусматривает строительство нескольких дамб, детского больничного комплекса и онкологического диспансера, систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации, реконструкцию улично-дорожной сети, создание спортивных и туристических объектов. Объем финансирования всех мероприятий плана превышает 40 млрд рублей.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркивал, что проектно-сметная документация по многим объектам была разработана с нарушениями, из-за чего возникли проблемы в строительстве.