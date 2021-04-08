На НПЗ на востоке Мексики начался пожар после нескольких взрывов

МЕХИКО, 8 апреля. /ТАСС/. Несколько взрывов прогремели в среду на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Ласаро-Карденас-дель-Рио" в районе Минатитлан в штате Веракрус на востоке Мексики, после чего на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщила газета Milenio.

"Первый взрыв был зафиксирован примерно в 16:50 [00:50 четверга мск] <...>, после чего начался пожар на участке отгрузки дизельного топлива и бензина, - рассказали изданию очевидцы. - К 17:35 [01:35 четверга мск] прогремело шесть взрывов, которые привели к увеличению площади возгорания".

Пожарные приступили к ликвидации возгорания, говорится в сообщении, размещенном в Twitter регионального управления по чрезвычайным ситуациям.

"На НПЗ в Минатитлане произошел инцидент, им занимаются работники [государственной нефтеперерабатывающей компании] Pemex, - отмечается в тексте. - Сотрудники муниципальной и региональной спасательных служб, военнослужащие, бойцы Национальной гвардии и полицейские выставили оцепление, их подразделения по борьбе с огнем готовы приступить к работе".

Взрывы и пожар не привели к гибели людей, говорится в сообщении в Twitter компании Pemex, которой принадлежит НПЗ. "Прошедшие специальную подготовку сотрудники Pemex тушат возгорание на насосной станции НПЗ в Минатитлане, штат Веракрус, - отмечается в тексте. - К настоящему моменту сведений о жертвах или тяжело пострадавших не поступало". Позже в Pemex сообщили, что пожар взят под контроль, жителям близлежащих районов ничего не угрожает.

Власти не проводили эвакуацию людей из районов, прилегающих к предприятию. Информации о причинах чрезвычайного происшествия пока нет.