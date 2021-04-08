Газовый баллон взорвался в частном приюте для собак в Кемерове

КЕМЕРОВО, 8 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме в Кемерове, где располагался приют для бездомных животных. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Пожар произошел в частном двухквартирном жилом доме по улице Маяковского в Кемерово. На момент прибытия первого подразделения из-под крыши дома шёл слабый дым. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши на площади, произошло обрушение деревянной обрешетки и перекрытия. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования", - рассказал собеседник агентства.

На официальной странице приюта для животных во "ВКонтакте" сообщается, что при пожаре в результате обрушения в помещениях погибли несколько собак, часть животных также получили сильные ожоги. Хозяйка частного приюта госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.

"В обстоятельствах трагедии будем разбираться, газовый баллон забрали на экспертизу", - говорится в сообщении.