В Барнауле возбудили уголовное дело о халатности после обрушения стены аварийного дома

БАРНАУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по статье о халатности после произошедшего накануне обрушения части стены многоквартирного дома в Барнауле. По данным следствия, сотрудники администрации города не приняли мер по выкупу квартир в доме, признанном аварийным, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что комиссией для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда в апреле 2013 года принято решение о признании жилого дома по ул. Советской Армии, 54 в Барнауле аварийным и подлежащим сносу. В июне 2015 года администрацией города принято постановление об изъятии у собственников жилых помещений дома земельного участка и жилых помещений, однако мер по выкупу не принято, оценка не проведена, нанимателям жилых помещений не предоставлены жилые помещения на условиях социального найма", - говорится в сообщении.

Несмотря на отсутствие управляющей компании, продолжающееся разрушение несущих конструкций дома, органами местного самоуправления не были приняты меры по назначению обслуживающей организации, а также ненадлежащей реализации полномочий собственника в отношении жилых помещений. "В результате бездействия должностных лиц стало возможным разрушение несущих конструкций многоквартирного дома, что создало опасность жизни и здоровью проживающих в доме людей лиц и повлекло существенное нарушение их прав по созданию условий на жилище", - отмечается в пресс-релизе.

Обрушение кирпичной кладки наружной стены жилого дома в Барнауле произошло накануне в 09:20 мск. Никто не пострадал, были эвакуированы 23 человека. Дом постройки 1954 года был признан аварийным в 2013 году. В нем проживают 64 человека.

Это уже второе обрушение жилого дома в течение недели в Барнауле. Так, 5 апреля произошло обрушение фасадной балки аварийного жилого многоквартирного дома по адресу: ул. 1-я Западная, 51. Никто не пострадал, 55 жильцов были эвакуированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Октябрьском районе города был введен локальный режим ЧС.