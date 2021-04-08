В Оренбурге загорелся склад с пиломатериалами

ТАСС, 8 апреля. Кровля склада с пиломатериалами загорелась в Оренбурге, происходит тление пиломатериалов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области в четверг.

"Утром 8 апреля поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: город Оренбург, проезд Автоматики. На место пожара выехали силы и средства 9-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Оренбургской области. По прибытии на место пожара первого подразделения установлено, что происходит тление пиломатериалов и горение кровли складского помещения. Площадь пожара уточняется. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 47 человек и 18 единиц техники.