В Генпрокуратуре настаивают на проведении суда над Арашуковыми в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура ходатайствует о проведении суда над экс-сенатором от Карачаево-Черкессии Рауфом Арашуковым, его отцом и другими участниками преступного сообщества в Москве, так как обширные связи политика в республике могут повлиять на объективность судебного процесса. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Генпрокуратура направила в Верховный суд ходатайство, чтобы Арашукова и других обвиняемых по его делу судили в Москве. В этом документе надзорное ведомство указывает, что тесные связи бывшего сенатора в Карачаево-Черкессии не дадут возможности для объективного судебного разбирательства", - сказал собеседник агентства. В Генпрокуратуре считают, что Арашуков может использовать эти контакты, чтобы повлиять на ход судебного процесса.

Кроме того, добавил источник, в ходатайстве прокуратуры указывается, что один из обвиняемых по данному делу Казбек Булатов некоторое время был и. о. руководителя СК по КЧР, а отец Рауфа Арашукова Рауль был крупным бизнесменом в Ставропольском крае. "В прокуратуре опасаются, что оба этих фигуранта дела также могут использовать свои связи в правоохранительных органах и в бизнес-сообществе для того, чтобы оказать давление на суд", - заключил источник.

Адвокат Булатова Александр Самухов подтвердил ТАСС, что Генпрокуратура направила ходатайство о проведении судебного процесса в Москве, но от прочих комментариев отказался.

Как сообщили ранее в Генпрокуратуре России, замгенпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений. Всего к уголовной ответственности привлечены 20 человек. Уголовное дело направлено в Верховный суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности.

Дело Арашукова

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 УК РФ ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Также к уголовной ответственности привлечены бывший и. о. руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор Казбек Булатов, его подчиненный следователь Андрей Филиппов, а также начальник центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов, которые принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых.