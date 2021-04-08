Экс-директора Приморского океанариума отпустили под подписку о невыезде

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля. /ТАСС/. Первореченский районный суд Владивостока начал слушания по делу в отношении экс-директора Приморского океанариума Сергея Логинова, задержанного по обвинению во взяточничестве. Как сообщил ТАСС в четверг представитель суда, Логинову изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

"Суд изменил Логинову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Она будет действовать до нового решения", - сообщил представитель суда. Он добавил, что в настоящее время идет предварительное слушание в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 16 апреля.

В отношении директора океанариума возбуждено уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, 30 марта 2020 года он получил через посредника от предпринимателя 2 млн рублей в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. А 8 июля он вновь получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника. Логинова арестовали 10 июля прошлого года, в сентябре же суд изменил меру пресечения на домашний арест.

В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, фигурант этого дела предложила быть посредником от директора компании, которая должна была обслуживать океанариум. Деньги в размере 2 млн рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения.

Приморский океанариум в 2016 году стал частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН). Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру РАН.