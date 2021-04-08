В Якутии возбудили уголовное дело после пожара с четырьмя погибшими

ЯКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Якутии после гибели четырех человек при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в селе Чапаево Хангаласского района Якутии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Пожар произошел вечером в среду. Предварительным следствием установлено, что отец вынес из горящей квартиры двух своих детей 2017 и 2018 годов рождения, однако спасти их не удалось. Погибла и мать детей, женщина 1993 года рождения. Жительница соседней квартиры 1990 года рождения умерла в больнице.

"Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") по факту смерти четырех человек при пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в селе Чапаево Хангаласского района республики", - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил дом на общей площади 800 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В Главном управлении МЧС России по Якутии сообщили, что в больницу с травмами обратились девять человек. По информации пресс-службы администрации Хангаласского района, пять человек лечатся амбулаторно, четверо госпитализированы.

Прокуратура организовала проверку. Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших, потребовал от местных властей оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре.