Пять человек погибли в результате стрельбы на юго-востоке США

ТАСС, 8 апреля. По меньшей мере пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в городе Рок-Хилл в штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал Fox 13 со ссылкой на заявление полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов вечером в среду после сообщения о нескольких погибших в жилом доме. Были обнаружены тела пяти человек с огнестрельными ранениями: пожилой пары, их внуков и мужчины, работавшего у них на дому.

Отмечается, что расследование продолжается.

В Twitter полиции округа Йорк сообщается, что подозреваемого удалось обнаружить в доме, расположенном недалеко от места преступления. Информация о его дальнейшей судьбе не приводится.