Власти Севастополя намерены за сутки убрать грунт, перекрывший въезд в город

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Последствия обвала на въезде в Севастополь, из-за которого перекрыт участок трассы "Таврида", планируют устранить в течение суток. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства города.

"Предварительно, причиной обвала стали затяжные осадки. Устранить последствия планируется в течение суток", - говорится в сообщении.

В четверг утром участок "Тавриды" на подъезде к Севастополю и Президентская дорога в пригороде оказались перекрыты из-за обвала грунта около полигона ТБО. Въезд в Севастополь возможен по старой дороге, куда можно попасть через развязку в начале седьмого участка "Тавриды".