Полиция начала проверку после сообщений о минировании объектов в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали доследственную проверку после анонимных сообщений с угрозами взрыва не менее 20 мостов в центре Москвы, торговых центров, высших учебных заведений, школ и детских садов, а также магазинов "Магнит" и "Пятерочка", поступивших накануне. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в течение дня на электронную почту различных организаций поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва. Неизвестные "минировали" не менее 20 мостов, ТЦ "Лотте плаза", ТД ГУМ и ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Цветной", станции метро "Новокузнецкая", "Павелецкая", "Октябрьская" кольцевая и радиальная, "Полянка", а также Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Московский городской университет управления правительства Москвы, РХТУ им. Менделеева, Всероссийский государственный университет юстиции", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, поступала информация о взрывных устройствах во всех магазинах "Пятерочка" и "Магнит", школах и детских садах, районных судах, а также отдельных налоговых службах и отделениях Сбербанка. "В ходе проверки объектов взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о "минировании" ложная. Полиция по данным фактам начала доследственную проверку", - добавил источник.