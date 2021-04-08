В Москве задержан подозреваемый в продаже поддельных справок о вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого, который продавал поддельные справки о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В результате оперативно-разыскного мероприятия полицейские на территории торгового центра, расположенного на Киевском шоссе, задержали молодого человека по подозрению в сбыте поддельных справок о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Оперативниками установлено, что злоумышленник, являясь курьером, забирал поддельные документы у неизвестного лица и развозил их клиентам. В ходе досмотра в сумке подозреваемого были обнаружены и изъяты три фальшивые справки", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов").