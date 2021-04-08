СК повторно изучит дело жителя Уфы, до смерти избившего предполагаемого педофила

УФА, 8 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина повторно изучит материалы уголовного дела жителя Уфы, осужденного за избиение до смерти предполагаемого педофила. Об этом сообщила пресс-служба СК в четверг.

"После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении жителя Уфы Владимира Санкина, председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату еще раз изучить материалы уголовных дел, расследованных в связи с произошедшими событиями", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что не могут назвать объективными оценки лиц, которые не имеют доступа к материалам уголовного дела и дают оценочные суждения на основе публикаций в СМИ. "Председатель СК РФ с учетом состоявшегося обсуждения поручил подчиненным еще раз изучить, как следственным управлением по Республике Башкортостан обосновывалась квалификация действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства. Также будет изучено уголовное дело в отношении Зайцева, расследованное по статье 135 УК РФ ("Развратные действия") и прекращенное в суде в связи со смертью обвиняемого", - добавили в СК.

В декабре 2020 года обвинительный вердикт по делу вынесла коллегия присяжных, привлеченная по ходатайству подсудимого и его адвокатов. В январе Санкина приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

По версии следствия, 30 января 2020 года 14-летний мальчик попросил Санкина о помощи. По словам ребенка, незнакомый мужчина совершил с ним и его товарищем развратные действия. Санкин решил выяснить отношения с мужчиной, конфликт перерос в драку. От полученных травм 54-летний мужчина умер в машине скорой помощи.